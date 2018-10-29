Українка Коротка стала чемпіонкою світу з блискавичної гри у шашки

"29 жовтня в Нижньовартовську (Росія) завершився чемпіонат світу з шашок-64 серед жінок. Чемпіонкою світу в блискавичної гри стала українка Олена Коротка з міста Кам'янське (Дніпропетровська область)", - сказано у повідомлені.

При цьому в організації уточнили, що в змаганнях взяли участь 10 спортсменок. Олена Коротка була єдиною, хто представляв Україну в жіночих перегонах. Зігравши 9-ть турів, спортсменка набрала 15 очок з 18 можливих. Друге і третє місця - у росіянок Матрьони Ноговіциної і Крістіни Ватоліної, у яких по 14 очок.



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Також в організації підкреслили, що завтра, 30 жовтня, жінки продовжать змагатися у класичній програмі мундіалю, де також лідером є Олена Коротка.



Як повідомляв УНН, одеситка виборола "срібло" етапу Кубку світу з шашок.



Нагадаємо, з українського екс-чемпіона світу з шашок зняли дискваліфікацію.