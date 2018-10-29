Украинка Короткая стала чемпионкой мира по молниеносной игре в шашки

"29 октября в Нижневартовске (Россия) завершился чемпионат мира по шашкам-64 среди женщин. Чемпионкой мира в молниеносной игре стала украинка Елена Короткая из города Каменское (Днепропетровская область)", - сказано в сообщении.

При этом в организации уточнили, что в соревнованиях приняли участие 10 спортсменок. Елена Короткая была единственной, кто представлял Украину в женских гонках. Сыграв 9-ть туров, спортсменка набрала 15 очков из 18 возможных. Второе и третье места - у россиянок Матрены Ноговицыной и Кристины Ватолиной, у которых по 14 очков.



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Также в организации подчеркнули, что завтра, 30 октября, женщины продолжат соревноваться в классической программе мундиаля, где также лидирует Елена Короткая.



Как сообщал УНН, одесситка завоевала "серебро" этапа Кубка мира по шашкам.



Напомним, с украинского экс-чемпиона мира по шашкам сняли дисквалификацию.