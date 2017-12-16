Українка здобула дві медалі на Інтелектуальних іграх з шашок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На престижному підсумковому турнірі року в Китаї — Інтелектуальні ігри, українка Вікторія Мотричко зібрала значну частину нагород у змаганнях з шашок, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
У рапіді наша спортсменка фінішувала з 7-ма очками і посіла друге місце, відставши від переможниці Ноговіциної на 3 бали.
Також “срібна” позиція у Мотричко в бліці — 12 балів. Тут також тріумфувала Ноговіцина — 13.
Відзначимо, що одеситка залишилась без медалі тільки в супербліці, де з посіла 6-й рядок.
Як повідомляв УНН, наші співвітчизники ставали чемпіонами світу з шашок-100.