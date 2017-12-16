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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105379 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121763 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106649 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украинка получила две медали на Интеллектуальных играх по шашкам

Украинка получила две медали на Интеллектуальных играх по шашкам

Киев  •  УНН

 • 12919 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На престижном итоговом турнире года в Китае — Интеллектуальные игры, украинка Виктория Мотричко собрала значительную часть наград в соревнованиях по шашкам, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В рапиде наша спортсменка финишировала с 7-ю очками и заняла второе место, отстав от победительницы Ноговицыной на 3 балла.

Также “серебряная” позиция в Мотричко в блице — 12 баллов. Здесь также торжествовала Ноговицына — 13.

Отметим, что одесситка осталась без медали только в суперблице, где заняла 6-ю строчку.

Как сообщал УНН, наши соотечественники становились чемпионами мира по шашкам-100.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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