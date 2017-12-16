Украинка получила две медали на Интеллектуальных играх по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На престижном итоговом турнире года в Китае — Интеллектуальные игры, украинка Виктория Мотричко собрала значительную часть наград в соревнованиях по шашкам, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В рапиде наша спортсменка финишировала с 7-ю очками и заняла второе место, отстав от победительницы Ноговицыной на 3 балла.
Также “серебряная” позиция в Мотричко в блице — 12 баллов. Здесь также торжествовала Ноговицына — 13.
Отметим, что одесситка осталась без медали только в суперблице, где заняла 6-ю строчку.
Как сообщал УНН, наши соотечественники становились чемпионами мира по шашкам-100.