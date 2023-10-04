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"Україні завжди буде чим знищувати ворога" - Єрмак спростував російські фейки

Київ • УНН

 • 464106 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна фіксує хвилі дезінформації зі сторони росії щодо ситуації на фронті та здатності Сил оборони контрнаступати, повідомляє УНН.

Цитата

“Ми фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо війни, боєприпасів та здатності України далі перемагати на полі бою. Відповідь на це доволі проста - Україні завжди буде чим знищувати російського ворога”, - написав Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що росіяни справді хочуть заморозити війну, бо вони слабші, ніж були раніше. Однак, задача України - звільнення тимчасово окупованих територій.

“У ЗСУ є успіхи на фронті, західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами над посиленням санкцій. росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди”, - зауважив Єрмак.

Раніше

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак попереджав, що російські пропагандисти готують ІПсО (інформаційно-психологічну операцію) по дискредитації українського Президента Володимира Зеленського.

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