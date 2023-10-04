"Україні завжди буде чим знищувати ворога" - Єрмак спростував російські фейки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна фіксує хвилі дезінформації зі сторони росії щодо ситуації на фронті та здатності Сил оборони контрнаступати, повідомляє УНН.
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“Ми фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо війни, боєприпасів та здатності України далі перемагати на полі бою. Відповідь на це доволі проста - Україні завжди буде чим знищувати російського ворога”, - написав Єрмак у Telegram.
Він зазначив, що росіяни справді хочуть заморозити війну, бо вони слабші, ніж були раніше. Однак, задача України - звільнення тимчасово окупованих територій.
“У ЗСУ є успіхи на фронті, західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами над посиленням санкцій. росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди”, - зауважив Єрмак.
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак попереджав, що російські пропагандисти готують ІПсО (інформаційно-психологічну операцію) по дискредитації українського Президента Володимира Зеленського.
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