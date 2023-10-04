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"Украине всегда будет чем уничтожать врага" - Ермак опроверг российские фейки

Киев • УНН

 • 464104 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина фиксирует волны дезинформации со стороны россии о ситуации на фронте и способности Сил обороны контрнаступать, сообщает УНН.

Цитата

“Мы фиксируем российские волны дезинформации о войне, боеприпасах и способности Украины дальше побеждать на поле боя. Ответ на это довольно прост - Украине всегда будет чем уничтожать российского врага”, - написал Ермак в Telegram.

Он отметил, что россияне действительно хотят заморозить войну, потому что они слабее, чем были раньше. Однако, задача Украины - освобождение временно оккупированных территорий.

“У ВСУ есть успехи на фронте, западная коалиция сильна, несмотря на российскую ложь. Мы работаем с партнерами над усилением санкций. россияне не достигнут своего, сколько бы ресурсов они не тратили на создание параллельной реальности своей машиной пропаганды”, - отметил Ермак.

Ранее

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предупреждал, что российские пропагандисты готовят ИПсО (информационно-психологическую операцию) по дискредитации украинского Президента Владимира Зеленского.

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