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Українець Бєлобоков виборов срібло у штовханні ядра на "Іграх Нескорених"

Київ • УНН

 • 12108 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українець Олександр Бєлобоков завоював срібну медаль у штовханні ядра на "Іграх Нескорених" у Сіднеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку ігор Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.

"Вітаємо Олександра Бєлобокова зі сріблом у штовханні ядра, категорія men's if4! Результат Олександра - 14.38 метрів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Бєлобоков є жителем Маріуполя та єдиним учасником збірної України з Донецької області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська збірна виборола ще одне срібло на "Іграх Нескорених"

"Про те, що потрапить до збірної, чоловік навіть не мріяв. Подати свою заявку його надихнув давній товариш Євген, який минулого року дійшов до фіналу відбору та побував в Торонто в складі резерву", - говориться у повідомленні.

Сьогодні, 26 жовтня, в останній день змагань "Ігор Нескорених" у Сіднеї українці вибороли три золоті та дві срібні медалі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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