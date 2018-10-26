Українець Бєлобоков виборов срібло у штовханні ядра на "Іграх Нескорених"

"Вітаємо Олександра Бєлобокова зі сріблом у штовханні ядра, категорія men's if4! Результат Олександра - 14.38 метрів", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Бєлобоков є жителем Маріуполя та єдиним учасником збірної України з Донецької області.



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"Про те, що потрапить до збірної, чоловік навіть не мріяв. Подати свою заявку його надихнув давній товариш Євген, який минулого року дійшов до фіналу відбору та побував в Торонто в складі резерву", - говориться у повідомленні.



Сьогодні, 26 жовтня, в останній день змагань "Ігор Нескорених" у Сіднеї українці вибороли три золоті та дві срібні медалі.