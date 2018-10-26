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Украинец Белобоков завоевал серебро в толкании ядра на "Играх Непобежденных"

Киев  •  УНН

 • 12108 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинец Александр Белобоков завоевал серебряную медаль в толкании ядра на "Играх Непобежденных" в Сиднее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу игр Invictus Games: Team Ukraine в Facebook.

"Поздравляем Александра Белобокова с серебром в толкании ядра, категория men's if4! Результат Александра - 14.38 метров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Белобоков является жителем Мариуполя и единственным участником сборной Украины из Донецкой области.

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"О том, что попадет в сборную, человек даже не мечтал. Подать свою заявку его вдохновил давний товарищ Евгений, который в прошлом году дошел до финала отбора и побывал в Торонто в составе резерва", - говорится в сообщении.

Сегодня, 26 октября, в последний день соревнований "Игорь Непобежденных" в Сиднее украинцы завоевали три золотые и две серебряные медали.

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