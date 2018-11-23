Українець Безус зацікавив двох грандів бельгійського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Український півзахисник ФК "Сент-Труйден" Роман Безус увійшов до сфери інтересів двох лідерів бельгійського футболу, повідомляє УНН з посиланням на Nieuwsblad.be.
Найбільш активними щодо підписання української персони виступають ФК "Андерлехт" і "Стандард". В обох колективах наразі виступають представники України: за "Стандард" Лучкевич, а за "Андерлехт" Макаренко.
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Чинний контракт Безуса з "Сент-Труйденом" закінчується в кінці нинішнього сезону. Не виключено, що трансфер українця відбудеться вже в січні.
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Примітно, що Безус матиме шанс післязавтра вийти на поле у матчі саме проти "Андерлехту".
Додамо також, Безус виступає за "Сент-Труйден" з 2016 року – 62 матчі при 10 голах і 12 асистах.