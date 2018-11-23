Українець Безус зацікавив двох грандів бельгійського футболу

ukru
Ексклюзив
07:02 • 60975 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 201939 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 500141 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 485168 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 469322 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 463826 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 332975 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268658 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 535363 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 179016 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
9.1 м/с
63 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 107747 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 101650 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 105209 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 99726 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 87428 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 60984 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 453175 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 535371 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 458874 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 407719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 8705 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 175959 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 172575 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 172768 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 166909 перегляди
Актуальне
Українець Безус зацікавив двох грандів бельгійського футболу

Українець Безус зацікавив двох грандів бельгійського футболу

Київ • УНН

 • 9054 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Український півзахисник ФК "Сент-Труйден" Роман Безус увійшов до сфери інтересів двох лідерів бельгійського футболу, повідомляє УНН з посиланням на Nieuwsblad.be.

Найбільш активними щодо підписання української персони виступають ФК "Андерлехт" і "Стандард". В обох колективах наразі виступають представники України: за "Стандард" Лучкевич, а за "Андерлехт" Макаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Забитий м'яч Коноплянки увійшов до топ-5 кращих голів туру Ліги націй

Чинний контракт Безуса з "Сент-Труйденом" закінчується в кінці нинішнього сезону. Не виключено, що трансфер українця відбудеться вже в січні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо найкориснішого футболіста збірної України в 2018 році

Примітно, що Безус матиме шанс післязавтра вийти на поле у матчі саме проти "Андерлехту".

Додамо також, Безус виступає за "Сент-Труйден" з 2016 року – 62 матчі при 10 голах і 12 асистах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91