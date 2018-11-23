Украинец Безус заинтересовал двух грандов бельгийского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинский полузащитник ФК "Сент-Труйден" Роман Безус вошел в сферу интересов двух лидеров бельгийского футбола, сообщает УНН со ссылкой на Nieuwsblad.be.
Наиболее активными относительно подписании украинца выступают ФК "Андерлехт" и "Стандард". В обоих коллективах пока выступают представители Украины: за "Стандард" Лучкевич, а за "Андерлехт" Макаренко.
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Действующий контракт Безуса с "Сент-Труйден" истекает в конце нынешнего сезона. Не исключено, что трансфер украинца состоится уже в январе.
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Примечательно, что Безус будет иметь шанс послезавтра выйти на поле в матче именно против "Андерлехта".
Добавим также, Безус выступает за "Сент-Труйден" с 2016 года - 62 матча при 10 голах и 12 ассистов.