Украинец Безус заинтересовал двух грандов бельгийского футбола

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103872 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109443 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145997 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141638 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135019 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127623 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168996 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118044 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141616 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Украинец Безус заинтересовал двух грандов бельгийского футбола

Украинец Безус заинтересовал двух грандов бельгийского футбола

Киев  •  УНН

 • 9054 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинский полузащитник ФК "Сент-Труйден" Роман Безус вошел в сферу интересов двух лидеров бельгийского футбола, сообщает УНН со ссылкой на Nieuwsblad.be.

Наиболее активными относительно подписании украинца выступают ФК "Андерлехт" и "Стандард". В обоих коллективах пока выступают представители Украины: за "Стандард" Лучкевич, а за "Андерлехт" Макаренко.

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Действующий контракт Безуса с "Сент-Труйден" истекает в конце нынешнего сезона. Не исключено, что трансфер украинца состоится уже в январе.

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Примечательно, что Безус будет иметь шанс послезавтра выйти на поле в матче именно против "Андерлехта".

Добавим также, Безус выступает за "Сент-Труйден" с 2016 года - 62 матча при 10 голах и 12 ассистов.

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