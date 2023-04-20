Україна збільшила експорт агропродукції за І квартал - аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Експорт агропродовольчої продукції у січні-березні 2023 року становив 6745 млн дол. США, що на 5% перевищує відповідний показник за аналогічний період минулого року. Такі дані Державної митної служби України, повідомили в Інституті аграрної економіки, пише УНН.
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При цьому, зауважується, продукти сільського господарства і харчової промисловості беззаперечно домінують у товарній структурі загального експорту України, займаючи в ньому зараз 65%.
Регіональна структура вітчизняного експорту в нинішньому році продовжує фокусуватись переважно на поставках до Європейського Союзу (3671 млн дол. США), країн Азії (2449 млн дол. США), а також Африки (345 млн дол. США) та СНД (155 млн дол. США). У підсумку ці чотири географічні регіони закуповують 98% аграрної продукції українського виробництва, поінформували в Інституті.
Нагадаємо
ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію.