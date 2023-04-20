Украина увеличила экспорт агропродукции за І квартал - анализ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Экспорт агропродовольственной продукции в январе-марте 2023 года составил 6745 млн долл. США, что на 5% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные Государственной таможенной службы Украины, сообщили в Институте аграрной экономики, пишет УНН.
Детали
При этом, замечается, продукты сельского хозяйства и пищевой промышленности доминируют в товарной структуре общего экспорта Украины, занимая в нем сейчас 65%.
Региональная структура отечественного экспорта в нынешнем году продолжает фокусироваться преимущественно на поставках в Европейский Союз (3671 млн долл. США), страны Азии (2449 млн долл. США), а также Африки (345 млн долл. США) и СНГ (155 млн долл. США). В итоге эти четыре географические регионы закупают 98% аграрной продукции украинского производства, проинформировали в Институте.
Напомним
ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию.