Україна засуджує атаку на Ізраїль і висловлює йому підтримку у праві захищати себе та свій народ - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Україна рішуче засуджує атаку на Ізраїль і висловлює підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ. Таку заяву у суботу зробило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.
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"Україна рішуче засуджує триваючі терористичні атаки проти Ізраїлю, у тому числі ракетні обстріли мирного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві. Ми висловлюємо нашу підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ", - ідеться у заяві МЗС України у соцмережі X.
Доповнення
Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Вважається, що щонайменше 6 людей загинули і близько 200 отримали поранення.
Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.