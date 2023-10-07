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Україна засуджує атаку на Ізраїль і висловлює йому підтримку у праві захищати себе та свій народ - МЗС

Україна засуджує атаку на Ізраїль і висловлює йому підтримку у праві захищати себе та свій народ - МЗС

Київ • УНН

 • 1207033 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Україна рішуче засуджує атаку на Ізраїль і висловлює підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ. Таку заяву у суботу зробило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

Цитата

"Україна рішуче засуджує триваючі терористичні атаки проти Ізраїлю, у тому числі ракетні обстріли мирного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві. Ми висловлюємо нашу підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ", - ідеться у заяві МЗС України у соцмережі X.

Доповнення

Центр і південь Ізраїлю уже понад 3,5 години перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Вважається, що щонайменше 6 людей загинули і близько 200 отримали поранення.

Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.

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