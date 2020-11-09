Україна запропонувала Путіну варіант, як закінчити війну на Донбасі і "не втратити обличчя" - Арестович

“Ми, скоріш, розглядаємо їх (Росії — ред.) бажання закінчити війну на Донбасі. За деякими ознаками ми бачимо, що вони вже не тягнуть, насамперед економічно і політично. Вони хотіли б піти. Тут питання — дати їм можливість зберегти обличчя, так званий „золотий міст“, тому що вони ж не можуть піти в такому наративі, що „ми програли спільному тиску України і ОБСЄ“. Вони мають бути мудрими, для власного народу і міжнародного співтовариства, які спільно вирішили питання, попіклувались про жителів Донбасу, припинили війну. Наш план дає їм таку можливість. Тому що треба бути реалістом і розуміти, що Путін, Кремль, може продовжувати війну нескінченно, якщо їм не дати зберегти обличчя. Ми даємо їм таку можливість”, — сказав Арестович.

З його слів, основним посилом у Плані дій є спільні міжнародні зусилля.

“Ми можемо сказати, що в рамках ТКГ, Нормандського формату ми домовились про міжнародний контроль, перехід, тощо, і вони можуть розповісти власному електорату і назовні, що вони із залученням міжнародних організацій досягли миру на Донбасі також, і там була їх провідна роль. Хай говорять — аби вивели війська”, — підкреслив речник.

Нагадаємо, українська делегація у Тристоронній контактній групі 5 листопада оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій по Донбасу”.

Зі слів Президента Володимира Зеленського, відповідний документ був переданий ОБСЄ.