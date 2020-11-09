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Украина предложила Путину вариант, как закончить войну на Донбассе и "не потерять лицо" - Арестович

Киев  •  УНН

 • 52478 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. План действий по Донбассу, который предлагает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, позволит России закончить войну на Донбассе, не потеряв лица. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы, скорее, рассматриваем их (России - ред.) желание закончить войну на Донбассе. По некоторым признакам мы видим, что они уже не тянут, прежде всего экономически и политически. Они хотели бы уйти. Здесь вопрос - дать им возможность сохранить лицо, так называемый "золотой мост", потому что они же не могут пойти в таком нарративе, что "мы проиграли совместному давлению Украины и ОБСЕ". Они должны быть мудрыми, для собственного народа и международного сообщества, которые совместно решили вопрос, позаботились о жителях Донбасса, прекратили войну. Наш план дает им такую возможность. Потому что надо быть реалистом и понимать, что Путин, Кремль, может продолжать войну бесконечно, если им не дать сохранить лицо. Мы даем им такую возможность", - сказал Арестович.

По его словам, основным посылом в Плане действий являются общие международные усилия.

"Мы можем сказать, что в рамках ТКГ, Нормандского формата мы договорились о международном контроле, переходе и т.д., и они могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира на Донбассе также, и там была их ведущая роль. Пусть говорят - только бы вывели войска", - подчеркнул спикер.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе 5 ноября объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

По словам Президента Владимира Зеленского, соответствующий документ был передан ОБСЕ.

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