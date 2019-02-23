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Україна за 10 років провела лише два проекти “Твіннінг” з Європейським космічним агентством

Україна за 10 років провела лише два проекти “Твіннінг” з Європейським космічним агентством

Київ • УНН

 • 17920 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. За останні 10 років Україна провела лише два спільні з Європейським космічним агентством проекти “Твіннінг” та виконала низку проектів в чотирьох Європейських програмах. Членство України в Європейському агентстві дасть змогу значно ширшій співпраці з європейськими фірмами та корпораціями в сфері наукових досліджень та створення ракетно-космічної технік. Про це УНН повідомили у Державному космічному агентстві України у відповідь на інформаційний запит.

“Державне космічне агентство протягoм тривалогo часу послідовно проводить політику інтеграції до космічної діяльності структур Європейського Союзу”, — повідомили у агентстві.

Так, співпраця здійснюється відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України та Європейським космічним агентством (ЄКА) про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях від 25 січня 2008 року.

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Як повідомили УНН в агентстві, протягом останніх 10 років були проведені два спільні проекти “Твіннінг”: “Співробітництво України і країн Європейського Союзу в космічній сфері”. 3 європейської сторони в цих проектах брали участь Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та деякі інші країни. В результаті було виконано низку проектів в Європейських програмах: FP — 7, “Горизонт 2020”, “Copernicus”, “Вега”.

На питання про те, в яких європейських космічних програмах і проектах Україна планує взяти участь, а також коли очікується вступ України до ЄКА, в агентстві зазначили, що проектом Загальнодержавної цільової науково — технічної космічної програми України на 2019 — 2023 роки, який перебуває на розгляді Верховної Ради України, передбачені видатки на реалізацію спільних проектів з ЄКА.

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“Крім того, в державному бюджеті мають бути передбачені кошти, як вступний внесок України в ЄКА. Членство України в ЄКА дасть змогу значно ширшій співпраці з європейськими фірмами та корпораціями в сфері наукових досліджень та створення ракетно-космічної техніки”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, з 2020 року Україна запускатиме по одному супутнику дистанційного зондування Землі щорічно.

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