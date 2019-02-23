Україна за 10 років провела лише два проекти “Твіннінг” з Європейським космічним агентством

КИЇВ. 23 лютого. УНН. За останні 10 років Україна провела лише два спільні з Європейським космічним агентством проекти “Твіннінг” та виконала низку проектів в чотирьох Європейських програмах. Членство України в Європейському агентстві дасть змогу значно ширшій співпраці з європейськими фірмами та корпораціями в сфері наукових досліджень та створення ракетно-космічної технік. Про це УНН повідомили у Державному космічному агентстві України у відповідь на інформаційний запит.