Украина за 10 лет провела только два проекта "Твиннинг" с Европейским космическим агентством

"Государственное космическое агентство в течении долгого времени последовательно проводит политику интеграции в космическую деятельность структур Европейского Союза", - сообщили в агентстве.

Так, сотрудничество осуществляется в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и Европейским космическим агентством (ЕКА) о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях от 25 января 2008 года.

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Как сообщили УНН в агентстве, за последние 10 лет были проведены два совместных проекты "Твиннинг": "Сотрудничество Украины и стран Европейского Союза в космической сфере". С европейской стороны в этих проектах участвовали Германия, Франция, Италия, Испания и некоторые другие страны. В результате был выполнен ряд проектов в Европейских программах: FP - 7, "Горизонт 2020", "Copernicus", "Вега".

На вопрос о том, в каких европейских космических программах и проектах Украина планирует принять участие, а также когда ожидается вступление Украины в ЕКА, в агентстве отметили, что проектом Общегосударственной целевой научно - технической космической программы Украины на 2019 - 2023 годы, который находится на рассмотрении Верховной Рады Украины, предусмотрены расходы на реализацию совместных проектов ЕКА.

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"Кроме того, в государственном бюджете должны быть предусмотрены средства, как вступительный взнос Украины в ЕКА. Членство Украины в ЕКА позволит значительно более широкое сотрудничество с европейскими фирмами и корпорациями в сфере научных исследований и создания ракетно-космической техники", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с 2020 года Украина будет запускать по одному спутнику дистанционного зондирования Земли ежегодно.