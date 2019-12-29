Україна віддала бойовикам 127 утриманих, ще 14 відмовилися повертатися на окуповану територію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У межах взаємного обміну Україна віддала бойовикам 127 утримуваних, ще 14 відмовитися повертатися на окуповану територію. Про це у коментарі “Громадському” повідомили радник секретаря РНБО Сергій Сівохо та представниця України у гуманітарній групі ТКГ Валерія Лутковська, передає УНН.
“У межах обміну з так званими „ДНР“ і „ЛНР“ Україна передала бойовикам 127 людей, ще 14 відмовились брати участь в обміні”, — йдеться у повідомленні.
За словами Лутковської, у списку на обмін була 141 людина, але 14 з них відмовитися їхати на окуповану територію.
“Поки не остаточно, штаб поки рахує”, — сказала Лутковська.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Попередньо стали відомі їх імена.
Звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.