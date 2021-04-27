Україна у відповідь на висилку дипломата з Москви видворяє російського консула в Одесі

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна висловила рішучий протест у зв’язку із оголошенням 26 квітня МЗС РФ співробітника посольства України в Москві “persona non grata” і у відповідь оголошує консула генерального консульства РФ в Одесі небажаною особою, він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня. Про це йдеться у коментарі речника МЗС України, оприлюдненому у вівторок, 27 квітня, передає УНН.

Цитата:

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із оголошенням 26 квітня МЗС Російської Федерації співробітника Посольства України в Москві “persona non grata”... У відповідь, МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року", - йдеться у коментарі речника МЗС України.

Деталі

У МЗС України вчорашнє оголошення МЗС РФ щодо співробітника українського посольства розцінюють як "продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України".

"Повністю відкидаємо голослівні закиди про те, що оголошений “persona non grata” український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом. Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій", - вказали у МЗС України.

Рішення МЗС Росії грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику, додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

"У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь", - додали у МЗС України.

Контекст

17 квітня стало відомо, що ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Після чого дипломат повернувся до української дипустанови.

Того ж дня Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула та рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року. Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк у середу, 21 квітня, залишив РФ після того, як щодо нього у Росії вчинили провокацію.

У відповідь Україна заявила, що висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві. Так, Ніколенко повідомив, що відповідна нота була направлена 19 квітня. Отже, старший дипломат посольства Росії в Києві мав залишити територію України впродовж 72 годин. Він залишив територію України також 21 квітня. Зазначимо, йдеться про одного з радників посольства Російської Федерації у Києві на прізвище Чєрніков.

Напередодні Росія оголосила співробітника посольства України в РФ персоною нон ґрата і очікує, що він покине територію РФ до кінця дня 30 квітня. Цей крок у МЗС РФ пояснювали тим, що перша висилка російського дипломата - з посольства в Україні - була нібито "не симетричною дією".

До слова

Україна не єдина, хто видворяє дипломатів РФ. Кілька країн ЄС, зокрема Балтії, останнім часом оголосили про висилку російських дипломатів. Вони вислали співробітників посольств РФ в своїх країнах в знак солідарності з Чехією через незаконні дії російських розвідувальних служб в Чехії в 2014 році - їх підозрюють в смертоносному вибуху на військових складах в Врбетіце.

Із солідарності з Прагою про намір вислати трьох співробітників посольства Росії заявила і Словаччина. Також російського дипломата висилає Румунія.

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