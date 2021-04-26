Ще одна країна ЄС видворяє російського дипломата

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"Міністерство закордонних справ повідомляє, що влада Румунії ухвалила рішення оголосити персоною нон грата на румунській території заступника військового аташе посольства Російської Федерації в Бухаресті пана Олексія Гришаєва, оскільки його діяльність і дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року", - вказано у повідомленні.

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Відзначається, що це було доведено до російської сторони сьогодні, 26 квітня 2021 року, під час виклику в штаб-квартиру МЗС за запитом міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску посла Російської Федерації в Бухаресті Валерія Кузьміна.

Реакція російського зовнішньополітичного відомства поки не відома. Однак, перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров, якого цитують російські ЗМІ, зазначив, що Росія повинна відповісти на висилку її дипломата з Румунії "адекватно, синхронно".

Контекст

Румунія вислала російського дипломата слідом за країнами ЄС, зокрема Балтії. Із солідарності з Прагою про намір вислати трьох співробітників посольства Росії заявила і Словаччина. Вони вислали співробітників посольств РФ в своїх країнах в знак солідарності з Чехією через незаконні дії російських розвідувальних служб в Чехії в 2014 році.

Конфлікт Праги і Москви

Кілька днів тому Чехія і Росія обмінялися висилкою дипломатів. Конфлікт розпочався 17 квітня, коли влада Чехії звинуватила російські спецслужби в організації вибуху на військових складах в Врбетицях в 2014 році, у результаті якого загинули двоє людей. У зв'язку з цим з країни були вислані 18 співробітників посольства РФ, яких влада запідозрила у шпигунстві. У Москві назвали обвинувачення "абсурдними і голослівними" і у відповідь вислали 20 дипломатів. Згодом Чехія оголосила, що скорочує до кількості чеських дипломатів в Москві кількість російських в посольстві РФ у Празі.