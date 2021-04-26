Еще одна страна ЕС выдворяет российского дипломата

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата заместителя военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева - из-за действий, которые "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение МИД Румынии, опубликованное в понедельник, 26 апреля.

Цитата:

"Министерство иностранных дел сообщает, что власти Румынии приняли решение объявить персоной нон грата на румынской территории заместителя военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте господина Алексея Гришаева, поскольку его деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - указано в сообщении.

Детали

Отмечается, что это было доведено до российской стороны сегодня, 26 апреля 2021 года, во время вызова в штаб-квартиру МИД по запросу министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску посла Российской Федерации в Бухаресте Валерия Кузьмина.

Реакция российского внешнеполитического ведомства пока не известна. Однако, первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров, которого цитируют российские СМИ, отметил, что Россия должна ответить на высылку ее дипломата из Румынии "адекватно, синхронно".

Контекст

Румыния выслала российского дипломата вслед за странами ЕС, в частности Балтии. Из солидарности с Прагой о намерении выслать трех сотрудников посольства России заявила и Словакия. Они выслали сотрудников посольств РФ в своих странах в знак солидарности с Чехией за незаконных действий российских разведывательных служб в Чехии в 2014 году.

Конфликт Праги и Москвы

Несколько дней назад Чехия и Россия обменялись высылкой дипломатов. Конфликт начался 17 апреля, когда власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на военных складах в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В связи с этим из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ, которых власти заподозрили в шпионаже. В Москве назвали обвинения "абсурдными и голословными" и в ответ выслали 20 дипломатов. Впоследствии Чехия объявила, что сокращает до количества чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге.

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