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Украина в ответ на высылку дипломата из Москвы выдворяет российского консула в Одессе

Украина в ответ на высылку дипломата из Москвы выдворяет российского консула в Одессе

Киев  •  УНН

 • 18613 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина выразила решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве "persona non grata" и в ответ объявляет консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательным лицом, он должен покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, обнародованном во вторник, 27 апреля, передает УНН.

Цитата:

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве "persona non grata"... В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины.

Детали

В МИД Украины вчерашнее объявление МИД РФ в отношении сотрудника украинского посольства расценивают как "продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины".

"Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный "persona non grata" украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", - указали в МИД Украины.

Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику, добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ", - добавили в МИД Украины.

Контекст

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. После чего дипломат вернулся в украинскую дипмиссию.

В тот же день Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года. Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк в среду, 21 апреля, покинул РФ после того, как в отношении него в России совершили провокацию.

В ответ Украина заявила, что высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. Так, Николенко сообщил, что соответствующая нота была направлена 19 апреля. Таким образом, старший дипломат посольства России в Киеве должен был покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Он покинул территорию Украины также 21 апреля. Отметим, речь идет об одном из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.

Накануне Россия объявила сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата и ожидает, что он покинет территорию РФ до конца дня 30 апреля. Этот шаг в МИД РФ объясняли тем, что первая высылка российского дипломата - из посольства в Украине - была якобы "не симметричным действием".

К слову

Украина не единственная, кто выдворяет дипломатов РФ. Несколько стран ЕС, в частности Балтии, в последнее время объявили о высылке российских дипломатов. Они выслали сотрудников посольств РФ в своих странах в знак солидарности с Чехией из-за незаконных действий российских разведывательных служб в Чехии в 2014 году - их подозревают в смертоносном взрыве на военных складах в Врбетице.

Из солидарности с Прагой о намерении выслать трех сотрудников посольства России заявила и Словакия. Также российского дипломата высылает Румыния.

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