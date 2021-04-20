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У МЗС РФ заявили, що висилка російського дипломата з України "не симетрична дія" і пообіцяли відповісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Росія висловила Україні рішучий протест у зв’язку з висилкою старшого дипломата з посольства РФ в Києві Чернікова. Про це йдеться в поширеному у вівторок заяві МЗС РФ, передає УНН.

Деталі

“МЗС Росії висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим недружнім кроком української сторони. Звинувачення на адресу російського дипломата є голослівними і безпідставними. Він не робив дій, що виходять за рамки дипломатичних функцій”, — зазначено в документі.

Як заявили в російському зовнішньополітичному відомстві, висилка російського дипломата з України нібито не є симетричною мірою на висилку українського консула з Росії, тому Москва залишає за собою право на відповідні кроки.

“Беручи до уваги всі обставини справи, МЗС Росії не може розглядати висилку російського дипломата з України в якості симетричного заходу і залишає за собою право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів посольства України в Москві”, — йдеться в заяві.

Контекст

Раніше Україна направила ноту російському дипломату із зазначенням протягом 72 годин покинути країну. Відзначимо, мова йде про одного з радників посольства Російської Федерації в Києві на прізвище Черніков.

17 квітня стало відомо, що ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Пізніше прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на декілька годин. Після чого дипломат прибув в українську дипмісію.

У той же день Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула і рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року.

За словами заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави-агресора по відношенню до України на фоні військової ескалації уздовж українських кордонів.

У відповідь Україна заявила, що висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.

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