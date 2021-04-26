Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства України у Москві

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"Persona non grata" оголошений співробітник посольства України в Росії. Йому запропоновано покинути територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня ц.р." - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

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Як стверджують у МЗС РФ, це зроблено "у зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня ц.р. оголосила "persona non grata" співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом".

Відповідна вербальна нота, як зазначається, "сьогодні була направлена ​​посольству України в Москві".

Також у МЗС РФ заявили, що можуть вдаватися до "додаткових заходів щодо персоналу українських посольства, генеральних консульств і консульств в Росії".

Контекст

17 квітня стало відомо, що ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Після чого дипломат прибув до української дипустанови.

Того ж дня Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула та рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року. Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк у середу, 21 квітня, залишив РФ після того, як щодо нього у Росії вчинили провокацію.

За словами заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави-агресора стосовно України на фоні військової ескалації вздовж українських кордонів.

У відповідь Україна заявила, що висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві. Так, Ніколенко повідомив, що відповідна нота була направлена 19 квітня. Отже, старший дипломат посольства Росії в Києві мав залишити територію України впродовж 72 годин. Він залишив територію України також 21 квітня. Зазначимо, йдеться про одного з радників посольства Російської Федерації у Києві на прізвище Чєрніков.