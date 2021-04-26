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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве

Киев  •  УНН

 • 17371 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Россия объявила сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата и ожидает, что он покинет территорию РФ до конца дня 30 апреля. Об этом сообщает со ссылкой на пресс служба МИД РФ.

Цитата:

"Persona non grata" объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля с.г.", - говорится в сообщении МИД РФ.

Детали

Как утверждают в МИД РФ, это сделано "в связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля с.г. объявила "persona non grata" сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Соответствующая вербальная нота, как отмечается, "сегодня была направлена посольству Украины в Москве".

Также в МИД РФ заявили, что могут прибегать к "дополнительным мерам в отношении персонала украинских Посольства, генеральных консульств и консульств в России".

Контекст

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. После чего дипломат прибыл в украинскую дипмиссию.

В тот же день Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года. Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк в среду, 21 апреля, покинул РФ после того, как в отношении него в России совершили провокацию.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула - это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

В ответ Украина заявила, что высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. Так, Николенко сообщил, что соответствующая нота была направлена ​​19 апреля. Таким образом, старший дипломат посольства России в Киеве должен был покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Он покинул территорию Украины также 21 апреля. Отметим, речь идет об одном из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.

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