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Україна та Польща обговорили двосторонню співпрацю у секторі безпеки і оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з державним секретарем, керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом, який перебуває в Україні з дводенним робочим візитом. Під час зустрічі сторони обговорили українсько-польську співпрацю у безпековій сфері, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РНБО.

Україна та Польща обговорили двосторонню співпрацю у секторі безпеки і оборони

"Данілов і Солох детально обговорили двосторонню співпрацю у секторі безпеки і оборони, зокрема у сфері ВПК, а також інтенсифікацію співробітництва на рівні апаратів та експертів двох відомств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цьому контексті Секретар РНБО висловився за важливість подальшого розвитку співпраці у сфері кібербезпеки, зазначивши, що "кібератаки та інформаційна війна, що ведуться проти України, є вкрай небезпечними".

Сторони також обмінялися думками щодо ситуації у сусідніх державах, а також у Європі та світі. Данілов і Солох висловилися за необхідність розширення регіонального виміру співпраці, зокрема у Чорноморському і Балтійському регіонах.

Керівник Бюро національної безпеки Польщі акцентував на успішній співпраці у рамках спільної литовсько-польсько-української бригади (LITPOLUKRBRIG) і висловив думку про доцільність запровадження такої військової співпраці між Україною, Румунією та Польщею.

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Сторони також обговорили можливість продовження діяльності у форматі "Стратегічного діалогу" керівників нацбезпеки "Україна-Польща-США-Білорусь", започаткованого у Варшаві 30 серпня минулого року, зазначивши, що є зацікавленість у збереженні і розвитку цього формату співпраці.

Повідомляється, що співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Крім того, Данілов поінформував польського колегу про перебіг розслідування катастрофи літака Boeing-737 рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, роботу групи українських експертів.

Він подякував Польщі за послідовну підтримку нашої держави у її європейських і євроатлантичних прагненнях.

"Польща - наш відданий друг і надійний партнер у нинішні складні для України часи. Ми це дуже цінуємо", - сказав Данілов.

Солох зі свого боку високо оцінив візит Президента України до Республіки Польща, зазначивши, що Зеленський докладає значних зусиль до активізації українсько-польських взаємин і додає міжнародним відносинам нової динаміки.

Керівник Бюро наголосив, що його країна послідовно підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Він також зазначив, що попри військову агресію, Україна наполегливо втілює реформи в усіх сферах життєдіяльності держави.

Як повідомлялося в УНН, цього тижня Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда обговорили окупацію Росією Донбасу та Криму, а також позицію Польщі щодо даного конфлікту.

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