Украина и Польша обсудили двустороннее сотрудничество в секторе безопасности и обороны

"Данилов и Солох подробно обсудили двустороннее сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в частности в сфере ВПК, а также интенсификацию сотрудничества на уровне аппаратов и экспертов двух ведомств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте Секретарь СНБО отметил важность дальнейшего развития сотрудничества в сфере кибербезопасности, отметив, что "кибератаки и информационная война, ведутся против Украины, они являются крайне опасными".

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в соседних государствах, а также в Европе и мире. Данилов и Солох высказались за необходимость расширения регионального измерения сотрудничества, в частности в Черноморском и Балтийском регионах.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши акцентировал на успешном сотрудничестве в рамках совместной литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG) и высказал мнение о целесообразности введения такой военного сотрудничества между Украиной, Румынией и Польшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Польша согласовали дальнейшее экономическое сотрудничество.

Стороны также обсудили возможность продолжения деятельности в формате "Стратегического диалога" руководителей нацбезопасности "Украина-Польша-США-Беларусь", основанного в Варшаве 30 августа прошлого года, отметив, что есть заинтересованность в сохранении и развитии этого формата сотрудничества.

Сообщается, что собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне проведения операции объединенных сил. Кроме того, Данилов проинформировал польского коллегу о ходе расследования катастрофы самолета Boeing-737 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране, работу группы украинских экспертов.

Он поблагодарил Польшу за последовательную поддержку нашего государства в ее европейских и евроатлантических стремлениях.

"Польша - наш преданный друг и надежный партнер в нынешние сложные для Украины времена. Мы это очень ценим", - сказал Данилов.

Солох со своей стороны высоко оценил визит Президента Украины в Республику Польша, отметив, что Зеленский прилагает значительные усилия к активизации украинского-польских отношений и придает международным отношениям новую динамику.

Руководитель Бюро подчеркнул, что его страна последовательно поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Он также отметил, что несмотря на военную агрессию, Украина настойчиво воплощает реформы во всех сферах жизнедеятельности государства.

Как сообщалось в УНН, на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили оккупацию Россией Донбасса и Крыма, а также позицию Польши относительно данного конфликта.