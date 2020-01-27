Україна та Польща погодили подальшу економічну співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда погодили подальшу економічну співпрацю між країнами. Про це заявив на спільному пресбрифінгу за підсумками їх зустрічі Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 січня, передає кореспондент УНН.
"В цілому цього року ми плануємо провести ряд спільних заходів. Вірю, що одним із таких стане візит пана Президента Дуди в Україну", - сказав Зеленський.
Також він подякував Польщі за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, та активну позицію щодо санкційного тиску на Російську Федерацію.
"Ми також погодили подальшу економічну співпрацю. Польща наш четвертий найбільший торгівельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи та покращення в Україні бізнес-клімату", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з польським колегою Матеушем Моравецьким. Темою розмови стали спільні інфраструктурні проекти двох країн.