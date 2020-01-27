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Україна та Польща погодили подальшу економічну співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда погодили подальшу економічну співпрацю між країнами. Про це заявив на спільному пресбрифінгу за підсумками їх зустрічі Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 січня, передає кореспондент УНН.

Україна та Польща погодили подальшу економічну співпрацю

"В цілому цього року ми плануємо провести ряд спільних заходів. Вірю, що одним із таких стане візит пана Президента Дуди в Україну", - сказав Зеленський.

Також він подякував Польщі за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, та активну позицію щодо санкційного тиску на Російську Федерацію.

"Ми також погодили подальшу економічну співпрацю. Польща наш четвертий найбільший торгівельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи та покращення в Україні бізнес-клімату", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з польським колегою Матеушем Моравецьким. Темою розмови стали спільні інфраструктурні проекти двох країн.

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