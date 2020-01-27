Украина и Польша согласовали дальнейшее экономическое сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Дуда согласовали дальнейшее экономическое сотрудничество между странами. Об этом заявил на совместном пресс-брифинге по итогам их встречи Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 января, передает корреспондент УНН.
"В целом в этом году мы планируем провести ряд совместных мероприятий. Верю, что одним из таких станет визит господина Президента Дуды в Украину", - сказал Зеленский.
Также он поблагодарил Польшу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и активную позицию по санкционному давлению на Российскую Федерацию.
"Мы также согласовали дальнейшее экономическое сотрудничество. Польша наш четвертый крупнейший торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы по достоинству оценят реформы и улучшение в Украине бизнес-климата", - сказал Зеленский.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с польским коллегой Матеушем Моравецким. Темой разговора стали совместные инфраструктурные проекты двух стран.