Зеленський з Дудою обговорили агресію Росії проти України

"Я дуже радий, що ми могли порозмовляти на теми про ситуацію в Україні у відносинах з Росією, у питанні дуже зрозумілому - про окупацію Донецької та Луганської областей та Криму. Я казав, що для нас, для Польщі, ситуація однозначна - ми вимагаємо повної територіальної цілісності України. І Україна тут може завжди розраховувати на нашу позицію", - сказав Дуда.

Також він зазначив, що вони обговорили міжнародну співпрацю між Україною та Польщею.

"Розмовляли про наші спільні дії, які ми можемо зробити цього року для зміцнення зв’язків між нашими суспільствами", - сказав Дуда.

Нагадаємо, 26 січня 2020 року Президент України Володимир Зеленський розпочав свій дводенний візит у Республіці Польща.