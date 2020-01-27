Зеленский с Дудой обсудили агрессию России против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Дуда обсудили оккупацию Россией Донбасса и Крыма, а также позицию Польши относительно данного конфликта. Об этом на общем брифинге сообщил польский в понедельник, 27 января, передает корреспондент УНН.
"Я очень рад, что мы могли поговорить на темы о ситуации в Украине в отношениях с Россией, в вопросе очень понятном - об оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма. Я говорил, что для нас, для Польши, ситуация однозначная - мы требуем полной территориальной целостности Украины. И Украина здесь может всегда рассчитывать на нашу позицию", - сказал Дуда.
Также он отметил, что они обсудили международное сотрудничество между Украиной и Польшей.
"Говорили о наших совместных действиях, которые мы можем сделать в этом году для укрепления связей между нашими обществами", - сказал Дуда.
Напомним, 26 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский начал свой двухдневный визит в Республике Польша.