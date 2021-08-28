Україна та Молдова змінили угоду про вільну торгівлю

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“Зміни до угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів... Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему”, - заявив Шмигаль.

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Прем’єр-міністр зауважив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі. Він також зазначив, що цей протокол є ще одним кроком до виходу країн Асоційованого тріо з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки.

Нагадаємо

З 1 січня 2019 року Україна та Європейський Союз почали застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.



У 2020 році Європейська комісія ухвалила пакет пропозицій, спрямованих на нарощування торгівлі між Європейським Союзом і країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед (РЕМ), серед яких і Україна.