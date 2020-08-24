Єврокомісія схвалила пакет пропозицій для нарощування торгівлі з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Європейська комісія у понеділок ухвалила пакет пропозицій, спрямованих на нарощування торгівлі між Європейським Союзом і країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед (РЕМ), серед яких і Україна. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає УНН.
"Європейська комісія ухвалила сьогодні пакет пропозицій, спрямованих на нарощування торгівлі між Європейським Союзом і сусідніми країнами в пан'європейсько-середземноморському (РЕМ) регіоні, тим самим сприяючи відновленню економіки після спалаху коронавірусу. Сьогоднішні пропозиції удосконалюють преференційні торговельні угоди ЄС з 20 торговими партнерами PEM, зробивши відповідні "правила походження" в цих угодах більш гнучкими і зручними для бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Ці пропозиції, як вказано, вносять поправки в двосторонні угоди ЄС з наступними партнерами: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Фарерські острови, Туреччина, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Палестина, Грузія, Республіка Молдова, Україна, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Косово.
У Єврокомісії пояснили, що "правила походження" необхідні в межах будь-якої торгової угоди, оскільки вони визначають, які товари можуть користуватися преференційним режимом.
"Сьогоднішні нові правила, які є результатом десятирічних переговорів, будуть застосовуватися разом з правилами регіональної Конвенції PEM до проведення перегляду Конвенції, який наразі триває", - додали у євроінституції.
Україна почала застосовувати Конвенцію Пан-Євро-Мед у січні 2019 року.