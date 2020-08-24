Еврокомиссия одобрила пакет предложений для наращивания торговли с Украиной

"Европейская комиссия приняла сегодня пакет предложений, направленных на наращивание торговли между Европейским Союзом и соседними странами в панъевропейско-средиземноморском (PEM) регионе, тем самым способствуя восстановлению экономики после вспышки коронавируса. Сегодняшние предложения совершенствуют преференциальные торговые соглашения ЕС с 20 торговыми партнерами PEM, сделав соответствующие "правила происхождения" в этих соглашениях более гибкими и удобными для бизнеса", - говорится в сообщении.

Эти предложения, как указано, вносят поправки в двусторонние соглашения ЕС со следующими партнерами: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово.

В Еврокомиссии объяснили, что "правила происхождения" необходимы в рамках любой торговой сделки, поскольку они определяют, какие товары могут пользоваться преференциями.

"Сегодняшние новые правила, которые являются результатом десятилетних переговоров, будут применяться вместе с правилами региональной Конвенции PEM до проведения пересмотра Конвенции, который на данный момент продолжается", - добавили в евроинституции.

Украина начала применять Конвенцию Пан-Евро-Мед в январе 2019 года.