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Украина и Молдова изменили соглашение о свободной торговле

Украина и Молдова изменили соглашение о свободной торговле

Киев  •  УНН

 • 26916 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украина и Молдова подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле, который предусматривает пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Молдове после встречи премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилица, передает УНН.

Цитата

"Изменения к соглашению о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров ... Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинский и молдавский Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему", - заявил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, которые могут происходить из всех стран в этой системе. Он также отметил, что этот протокол является еще одним шагом к выходу стран Ассоциированного трио торговых отношений СНГ и перехода в ЕС-центрической экономики.

Напомним

С 1 января 2019 года Украина и Европейский Союз начали применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

В 2020 году Европейская комиссия приняла пакет предложений, направленных на наращивание торговли между Европейским Союзом и странами, которые используют конвенцию Пан-Евро-Мед (РЭС), среди которых и Украина.

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