Україна та Молдова підписали меморандум в енергетичній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерства України та Молдови підписали Меморандум в енергетичній сфері, пише УНН з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту довкілля.
Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик взяв участь у 17-му засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, яке відбулося 13 грудня 2019 року в м. Кишинів (Республіка Молдова). Це основний захід у рамках діяльності Енергетичного Співтовариства, який проводиться щорічно з метою формування узгодженої політики у сфері енергетики. В цьому році зазначений захід відбувся разом з 55-им засіданням Постійної групи високого рівня Енергетичного Співтовариства.
“Державами-учасницями розглянуто ряд питань, зокрема: щорічний звіт роботи Секретаріату Енергетичного Співтовариства, рекомендації для загальної політики щодо цілей до 2030 року та кліматичної нейтральності для Енергетичного Співтовариства і його Договірних Сторін. Заступник Міністра спільно з Я. Копачем, директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства, А. Усатим, Міністром економіки та інфраструктури Республіки Молдова, та Анною-Шарлоттою Борновілль, представником Європейської Комісії, обговорили питання безпеки постачання газу та співробітництва країн в цій сфері”, — вказано у повідомленні.
У рамках заходу було підписано Меморандум про взаєморозуміння в сфері безпеки постачання газу між міністерствами України та Молдови.
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Костянтин Чижик зазначив: “Меморандум закріпив намір двох міністерств щодо створення діалогу та взаємодопомоги між державами під час постачання газу, усунення та попередження серйозних порушень в енергетичних мережах, а також ефективного запобігання та пом’якшення перебоїв у постачанні природного газу, зокрема до захищених споживачів обох держав, що розташовані у прикордонній зоні”.
Як писав УНН раніше, прем’єр України Олексій Гончарук запропонував главі уряду Молдови Йону Кіку створити між двома країнами вільну економічну зону.