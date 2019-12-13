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Украина и Молдова подписали меморандум в энергетической сфере

Украина и Молдова подписали меморандум в энергетической сфере

Киев  •  УНН

 • 11385 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерства Украины и Молдовы подписали Меморандум в энергетической сфере, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины по вопросам европейской интеграции Константин Чижик принял участие в 17-м заседании Совета Министров Энергетического Сообщества, которое состоялось 13 декабря 2019 года в г. Кишинев (Республика Молдова). Это основное мероприятие в рамках деятельности Энергетического Сообщества, который проводится ежегодно с целью формирования согласованной политики в сфере энергетики. В этом году это мероприятие состоялось вместе с пятьдесят пятым заседанием Постоянной группы высокого уровня Энергетического Сообщества.

“Государствами-участниками рассмотрен ряд вопросов, в частности: ежегодный отчет работы Секретариата Энергетического Сообщества, рекомендации для общей политики относительно целей до 2030 года и климатической нейтральности для Энергетического Сообщества и его Договаривающихся Сторон. Заместитель Министра совместно с Я. Копачем, директором Секретариата Энергетического Сообщества, А. Усатым, Министром экономики и инфраструктуры Республики Молдова, и Анной-Шарлоттой Борновилль, представителем Европейской Комиссии, обсудили вопросы безопасности поставок газа и сотрудничества стран в этой сфере”, — указано в сообщении.

В рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа между министерствами Украины и Молдовы.

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Константин Чижик отметил: “Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранения и предупреждения серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективного предотвращения и смягчения перебоев в поставках природного газа, в частности к защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне”.

Как писал УНН ранее, премьер Украины Алексей Гончарук предложил главе правительства Молдовы Иону Кику создать между двумя странами свободную экономическую зону.

Украинские Национальные Новости

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