Україна та Казахстан підписали Договір про екстрадицію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Україна та Казахстан підписали Договір про правову допомогу у кримінальних справах та Договір про екстрадицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook міністра юстиції Павла Петренка.
Візит розпочав із зустрічі з Генеральним Прокурором Республіки Казахстан Кайратом Кожамжаровим.Обговорили широке коло питань щодо реформування прокуратури й пенітенціарної системи, запуску та діяльності антикорупційних органів", -сказано у повідомлені.
Крім того, Петренко повідомив, що були підписані 2 дійсно важливих документи, які дадуть змогу більш ефективно співпрацювати нашим правоохоронним органам та забезпечити виконання судових рішень:
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- Договір між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію;
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- Договір між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах.
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Як повідломляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав указ про доручення міністру юстиції України Павлу Петренку підписати Договір з Казахстаном про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію.
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