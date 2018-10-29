Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украина и Казахстан подписали Договор о правовой помощи по уголовным делам и Договор об экстрадиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook министра юстиции Павла Петренко.
Визит начал со встречи с Генеральным Прокурором Республики Казахстан Кайратом Кожамжаровим. Обсудили широкий круг вопросов реформирования прокуратуры и пенитенциарной системы, запуска и деятельности антикоррупционных органов", -сказано в сообщении.
Кроме того, Петренко сообщил, что были подписаны 2 действительно важных документа, которые позволят более эффективно сотрудничать нашим правоохранительным органам и обеспечить выполнение судебных решений:
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- Договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции;
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- Договор между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам.
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Как повидломляв УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о поручении министру юстиции Украины Павлу Петренко подписать Договор с Казахстаном о правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.
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