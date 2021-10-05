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Україна та Грузія зможуть стати членами НАТО, але не найближчим часом - Столтенберг

Київ • УНН

 • 17449 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Однак, за його словами, це відбудеться не найближчим часом. Про це у Twitter повідомила пресс-секретар НАТО, інформує УНН.

Цитата

"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які бажають вступити (в НАТО - ред.)", - заявив Столтенберг.

Доповнення

До слова, раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу, коли відповідатиме критеріям членства в НАТО.

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Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час 4 Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс заявив, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

Зокрема, він наголосив, що мова йдеться про узгоджені НАТО критерії або “маркери”, за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства.

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