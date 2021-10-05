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Украина и Грузия смогут стать членами НАТО, но не в ближайшее время - Столтенберг

Украина и Грузия смогут стать членами НАТО, но не в ближайшее время - Столтенберг

Киев  •  УНН

 • 17432 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако, по его словам, это произойдет не в ближайшее время. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь НАТО, передает УНН.

Цитата

"Я думаю, очевидно, что это не произойдет завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, которые готовы вступить (в НАТО - ред.)", - заявил Столтенберг.

Дополнение

К слову, ранее временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса, когда будет отвечать критериям членства в НАТО.

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Напомним

Президент Владимир Зеленский во время 4 Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

В частности, он отметил, что речь идет о согласованных НАТО критериях или "маркерах", по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству.

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