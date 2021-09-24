Крістіна Квін сказала, коли Україна стане членом НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу, коли відповідатиме критеріям членства в НАТО. Про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму “Захід-Схід, Північ-Південь”, передає УНН.
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“Сполучені Штати дотримуються декларації Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО”, — сказала вона.
“Важливо пам’ятати, що набуття членства в НАТО не є ознакою військової сили, а є відображенням сильного демократичного суспільства, яке вірить у такі принципи, як рівне правосуддя для всіх, повага до прав людини, прозорість роботи уряду і вільні вибори”, — наголосила Крістіна Квін.
Додамо
Вона підкреслила, що “Сполучені Штати прагнуть того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для всіх претендентів, коли вони зможуть виконати зобов’язання та вимоги щодо членства”.
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Додамо
Президент Володимир Зеленський під час 4 Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс заявив, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.
Зокрема, він наголосив, що мова йдеться про узгоджені НАТО критерії або “маркери”, за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства.
Що було раніше
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в Євросоюзі та НАТО.