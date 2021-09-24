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Крістіна Квін сказала, коли Україна стане членом НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу, коли відповідатиме критеріям членства в НАТО. Про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму “Захід-Схід, Північ-Південь”, передає УНН.

Цитата

“Сполучені Штати дотримуються декларації Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО”, — сказала вона.

“Важливо пам’ятати, що набуття членства в НАТО не є ознакою військової сили, а є відображенням сильного демократичного суспільства, яке вірить у такі принципи, як рівне правосуддя для всіх, повага до прав людини, прозорість роботи уряду і вільні вибори”, — наголосила Крістіна Квін.

Додамо

Вона підкреслила, що “Сполучені Штати прагнуть того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для всіх претендентів, коли вони зможуть виконати зобов’язання та вимоги щодо членства”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба: немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ НАТО

Додамо

Президент Володимир Зеленський під час 4 Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс заявив, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

Зокрема, він наголосив, що мова йдеться про узгоджені НАТО критерії або “маркери”, за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства.

Що було раніше

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в Євросоюзі та НАТО.

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