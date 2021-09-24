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Кристина Квин сказала, когда Украина станет членом НАТО

Кристина Квин сказала, когда Украина станет членом НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса, когда будет отвечать критериям членства в НАТО. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", передает УНН.

Цитата

"Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года об том, что Украина будет членом НАТО", - сказала она.

"Важно помнить, что обретение членства в НАТО не является признаком военной силы, а является отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы", - отметила Кристина Квин.

Добавим

Она подчеркнула, что "Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства".

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Добавим

Президент Владимир Зеленский во время 4 Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

В частности, он отметил, что речь идет о согласованных НАТО критериях или "маркерах", по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству.

Что было раньше

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО.

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