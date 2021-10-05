Туреччина закликала підтримувати прагнення України і Грузії щодо НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Туреччині відомо про прагнення України і Грузії щодо НАТО і вона закликає підтримувати ці прагнення і інших партнерів. Про це міністр закордонних справ республіки Мевлют Чавушоглу заявив, виступаючи на панелі Варшавського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
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“Нам потрібно і надалі підтримувати дві чорноморські країни — Україну і Грузію. Не тільки їхню територіальна цілісність. І нам потрібно підтримувати, одночасно зміцнювати їхні можливості, а також покращувати відносини з НАТО, в тому числі їхні прагнення”, — заявив Чавушоглу.
“Ми дуже добре знаємо, до чого вони прагнуть, і Польща і Туреччина, на жаль, є небагатьма союзниками по НАТО, які піднімають це питання на кожній зустрічі міністрів і на кожному саміті. Ми продовжимо це робити”, — додав міністр.
Деталі
Він також висловив підтримку територіальної цілісності України і заявив, що Туреччина ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією.
Що було раніше
Під час робочого візиту до США минулого місяця Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Додамо, що Ердоган з трибуни ООН в Нью-Йорку заявив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України і ніколи не визнає анексію Криму.