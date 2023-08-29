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Україна створила аналог російського "Ланцета" і скоро продемонструє його на полі бою - Щиголь

Україна створила аналог російського "Ланцета" і скоро продемонструє його на полі бою - Щиголь

Київ • УНН

 • 683169 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. В середньому українські військові використовують до 45 розвідувальних дронів за день. Крім безпілотників іноземного виробництва, Україна використовує власні дрони, а нещодавно навіть створили ударний БПЛА, який є аналогом російського «Ланцета». Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, пише УНН.

Деталі

Голова Держспецзв’язку підтвердив, що в Україні створили аналог російського потужного ударного дрону «Ланцет». Їх розробила цього року досить відома українська компанія, назву яку він не уточнив, і найближчим часом його доставлять на поле бою.

Цитата

«Найближчими тижнями буде найбільший контракт з цих дронів. Найскладніше у виробництві дронів це не просто полетіти, це влучити в ціль. Над цим дійсно повинні працювати інженери. Ми практично за рік створили такий безпілотний апарат і побачимо його на полі бою найближчим часом», - сказав Юрій Щиголь.

Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу нашими силами оборони втрачається 40-45 дронів. Це найпростіші «Мавіки», «Матріси», і великі професійні дрони українського і іноземного виробництва.

«Ця війна змінила підхід до використання дронів. Їх використовують як аеророзвідку на короткі дистанції, так само для коригування вогню. Ударні дрони використовуються для знищення живої сили і техніки противника. Їх кількість постійно зростає, їх взагалі не було, потім вони з’явились. На сьогодні ми закуповуєм все доступне на ринку», - сказав Щиголь.

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Закупівля дронів, зазначив він, це складна процедура, потрібно зібрати можливості постачальників, зрозуміти потреби Збройних сил і провести швидко закупівлю, щоб ЗСУ отримали ці дрони. Головне управління безпілотної авіації Генерального штабу отримує запити на дрони і розподіляє враховуючи необхідність застосування і кількість дронів у кожному підрозділі.

«Ми спростили всі можливі процедури, як прийняття на експлуатацію, як ввезення в країну, так процедуру закупівлі. Дрони сьогодні закуповуються по окремій постанові кабінету міністрів. Сьогодні від замовлення силами безпеки контрактування займає максимум 10 днів. Це зібрати всі заявки, це отримати ціни і альтернативні ціни», - каже Юрій Щиголь.

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Що стосується дронів українського виробництва, то Держспецзв’язку отримує одразу замовлення у кого і які дрони потрібно купити.

«По суті викуповуються абсолютно всі дрони, які доступні на ринку, які мають технічні умови і прості зрозумілі документи.Тому нами на сьогодні із виділених 40 млрд уже укладено контрактів на 25 млрд грн. Це близько 22 тисячі ударних дронів, а 15 тисяч уже передані до ЗСУ», - зазначає Щиголь.
Насправді Збройним силам потрібно дронів на понад 100 млрд грн. Враховуючи обмежені можливості бюджету, ми найшли 40 млрд. Тому частину закупок перекриває бюджет, а інше - наші волонтери.

Крім того, найближчими днями будуть укладатись великі контракти на перші партії українських FPV – дронів, які вже почали виробляти масово. «Якщо раніше виробляли по 100 – 150, до 1000 дронів на місяць, то сьогодні ця цифра буде близько 10-15 тис на місяць FPV – дронів», - каже голова Держспецзв’язку.

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