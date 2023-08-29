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Украина создала аналог российского "Ланцета" и скоро продемонстрирует его на поле боя - Щиголь

Украина создала аналог российского "Ланцета" и скоро продемонстрирует его на поле боя - Щиголь

Киев • УНН

 • 683168 просмотра

КИЕВ. 29 августа. В среднем украинские военные используют до 45 разведывательных дронов в день. Кроме беспилотников иностранного производства, Украина использует собственные дроны, а недавно даже создали ударный БПЛА, который является аналогом российского «Ланцета». Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, пишет УНН.

Детали

Глава Госспецсвязи подтвердил, что в Украине создали аналог российского мощного ударного дрона «Ланцет». Их разработала в этом году довольно известная украинская компания, название которой он не уточнил, и в ближайшее время его доставят на поле боя.

Цитата

«В ближайшие недели будет самый большой контракт по этим дронам. Самое сложное в производстве дронов это не просто полететь, это попасть в цель. Над этим действительно должны работать инженеры. Мы практически за год создали такой беспилотный аппарат и увидим его на поле боя в ближайшее время», - сказал Юрий Щиголь.

Если говорить о разведывательных дронах, то в среднем за сутки нашими силами обороны теряется 40-45 дронов. Это простейшие «Мавики», «Матрисы», и большие профессиональные дроны украинского и иностранного производства.

«Эта война изменила подход к использованию дронов. Их используют как аэроразведку на короткие дистанции, так же для корректировки огня. Ударные дроны используются для уничтожения живой силы и техники противника. Их количество постоянно растет, их вообще не было, потом они появились. На сегодня мы закупаем все доступное на рынке», - сказал Щиголь.

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Закупка дронов, отметил он, это сложная процедура, нужно собрать возможности поставщиков, понять потребности Вооруженных сил и провести быстро закупку, чтобы ВСУ получили эти дроны. Главное управление беспилотной авиации Генерального штаба получает запросы на дроны и распределяет учитывая необходимость применения и количество дронов в каждом подразделении.

«Мы упростили все возможные процедуры, как принятие на эксплуатацию, как ввоз в страну, так процедуру закупки. Дроны сегодня закупаются по отдельному постановлению кабинета министров. Сегодня от заказа силами безопасности контрактирование занимает максимум 10 дней. Это собрать все заявки, это получить цены и альтернативные цены», - говорит Юрий Щиголь.

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Что касается дронов украинского производства, то Госспецсвязь получает сразу заказ у кого и какие дроны нужно купить.

«По сути выкупаются абсолютно все дроны, которые доступны на рынке, которые имеют технические условия и простые понятные документы. поэтому нами на сегодня из выделенных 40 млрд уже заключено контрактов на 25 млрд грн. Это около 22 тысяч ударных дронов, а 15 тысяч уже переданы в ВСУ», - отмечает Щиголь.
На самом деле Вооруженным силам нужно дронов более чем на 100 млрд грн. Учитывая ограниченные возможности бюджета, мы нашли 40 млрд. Поэтому часть закупок перекрывает бюджет, а остальное - наши волонтеры.

Кроме того, в ближайшие дни будут заключаться крупные контракты на первые партии украинских FPV – дронов, которые уже начали производить массово. «Если раньше производили по 100 – 150, до 1000 дронов в месяц, то сегодня эта цифра будет около 10-15 тыс в месяц FPV – дронов», - говорит глава Госспецсвязи.

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