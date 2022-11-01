Україна ратифікувала угоди з Ісландією та Саудівською Аравією про повітряне сполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кабінет міністрів ратифікував угоди з Урядами Ісландії та Королівства Саудівська Аравія про “повітряне сполучення”. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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“Схвалено проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про повітряне сполучення". Ратифікація Угоди Верховною Радою спрямована на створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та Ісландією”, – йдеться в повідомленні.
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Також відповідну угоду схвалено з Урядом Королівства Саудівська Аравія. Ратифікація Угоди Верховною Радою спрямована на створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та Королівством Саудівська Аравія.
Нагадаємо
У лютому Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом про “відкрите небо”.