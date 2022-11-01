Україна ратифікувала угоди з Ісландією та Саудівською Аравією про повітряне сполучення

Цитата

“Схвалено проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про повітряне сполучення". Ратифікація Угоди Верховною Радою спрямована на створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та Ісландією”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Також відповідну угоду схвалено з Урядом Королівства Саудівська Аравія. Ратифікація Угоди Верховною Радою спрямована на створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та Королівством Саудівська Аравія.

Нагадаємо

У лютому Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом про “відкрите небо”.