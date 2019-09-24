Україна продовжує скорочувати виробництво свинини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. За рік в Україні виробництво свинини скоротилося на 2,4%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-серпні 2019 року було вироблено 133 тис. тонн свинини, що на 4,2% менше, ніж в січні-серпні 2018 року.
Зокрема, у серпні 2019 року в Україні було вироблено 17,1 тис. тонн свинини. Це на 0,3% більше, ніж у серпні 2018 року.
У порівнянні з липнем 2019 року виробництво свинини в Україні скоротилося на 4,2%.
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Йдеться про виробництво свіжої та охолодженої продукції (тушки, напівтушки).
Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя, а також окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Як писав УНН, українці їдять втричі менше свинини, аніж європейці.
Паралельно ціни на свинину в нашій країні вже вищі, аніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають, зокрема, епідемію АЧС.
Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже майже 40.
На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.