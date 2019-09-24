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6 марта, 19:19 • 69207 просмотра

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6 марта, 17:12 • 112943 просмотра

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Украина продолжает сокращать производство свинины

Украина продолжает сокращать производство свинины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. За год в Украине производство свинины сократилось на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-августе 2019 года было произведено 133 тыс. тонн свинины, что на 4,2% меньше, чем в январе-августе 2018 года.

В частности, в августе 2019 года в Украине было произведено 17,1 тыс. тонн свинины. Это на 0,3% больше, чем в августе 2018 года.

По сравнению с июлем 2019 года производство свинины в Украине сократилось на 4,2%.

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Речь идет о производстве свежей и охлажденной продукции (тушки, полутушки).

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как писал УНН, украинцы едят три раза меньше свинины, чем европейцы.

Параллельно цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют, в частности, эпидемию АЧС.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже почти 40.

По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.

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