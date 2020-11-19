Україна повинна надати пріоритет "ковідним" тестам вітчизняного виробництва на законодавчому рівні - юрист

"Закон дозволяє застосовувати нецінові критерії. Тобто, фактично, можна запропонувати внести зміни у Закон України "Про публічні закупівлі" і до нецінових критеріїв оцінки тендерної пропозиції включити наявність локального виробництва, з певним відсотком в окремій вазі цього виробництва", - розповів він.

Внесення такого параметра у законодавство дасть можливість державі додавати бали до тендерної пропозиції вітчизняного учасника торгів. "Якщо на тендер буде виходити зарубіжний постачальник і вітчизняний, то у вітчизняного з'явиться додатковий шанс і відсоток для того, щоб цей тендер виграти", - підкреслив юрист.

На думку Алешка, це необхідно для підтримки вітчизняного виробника, який створює робочі місця і платить податки у бюджет. "Тому в цілому я таку ідею підтримую, але вона повинна бути реалізована правильно з урахуванням міжнародних зобов'язань України, що випливають із членства в СОТ та Угоди про асоціацію з ЄС", - вважає експерт.

Нагадаємо, у Раді розкритикували уряд за те, що Україна закуповує "ковідні" тести на мільярди за кордоном замість використання українських.

У парламенті вважають, що закупівля тестів у вітчизняного виробника зробить Україну незалежною від імпорту. Підтримка нацвиробника також доцільніша з точки зору економії бюджетних коштів.

Раніше УНН писав, що після введення "карантину вихідного дня" серед українців набирає обертів ініціатива з підтримки вітчизняних виробників у різних галузях. З відповідною ініціативою відомий український бізнесмен звернувся навіть до президента Володимира Зеленського.